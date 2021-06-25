Пропагандистка заявила, что после вакцинации ее дочь чуть не сошла с ума. Она видела галлюцинации.

Кстати Словакия не знает, что делать со "Спутником V" – нет желающих прививаться

Я просто в бешенстве. Какого хр*на молодых врачей, которые работают в красной зоне, погнали вакцинировать. При этом в один день. Результаты ужасные,

– возмущалась Асламова.

К слову, активист Александр Коваленко отметил, что, вероятно, пропагандистка, имея паспорт гражданки Хорватии, уже давно сделала прививку западной вакциной.

Что известно о российской вакцине