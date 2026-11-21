Об этом сообщила Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

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Каковы последствия обстрела?

В субботу, 21 ноября, страна-агрессор нанесла ракетный удар по Печенежской дамбе. По состоянию на 9:00 проезд по этому участку полностью невозможен. Для водителей организовали схему объезда.

Атака произошла около часа ночи. Вражеский удар пришелся на участок автодороги государственного значения Т-21-11 Чугуев – Печениги – Большой Бурлук на отрезке километр 24+335.

Из-за нанесенных разрушений в ведомстве срочно разработали объездной маршрут для транспортных средств. Автомобили направляют в объезд через населенные пункты Чугуев, Коробочкино, Лебяже, Базалиевка и Приморское.



Схема объезда / Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

Вариант проезда / Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

Водителей призывают заранее планировать свой маршрут с учетом временных ограничений, быть максимально внимательными за рулем и неукоснительно выполнять указания установленных дорожных знаков.