Лубинец объяснил, что делала российская техника в Олешках

Об этом омбудсман рассказал во время пресс-конференции 2 ноября.

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Какие подробности?

На обнародованных видеоматериалах зафиксировано передвижение инженерных машин противника со специальными обозначениями.

Я лично смотрел это видео. Там отчетливо видна российская военная техника, помеченная красными крестами и использовавшаяся для разминирования– отметил Лубинец.

После завершения выполнения задач спецмашины отошли на свои исходные позиции. Это передвижение официально подтвердили представители обеих сторон.

Так, "во время перемирия не было никаких перемещений российской военной техники в военных целях".

Что сказал омбудсман о гуманитарной операции?

Лубинец сообщил, что режим прекращения огня в районе проведения гуманитарной миссии длился 5 суток, 19 часов и 59 минут. По его словам, Украина и Россия выполнили все обязательства, взятые на себя в ходе гуманитарной операции.

Омбудсман также отметил, что механизм, примененный в миссии в Олешках, можно использовать и в других населенных пунктах, где украинцы оказались в подобных условиях.

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По словам Лубинца, среди жителей Олешек были три группы людей: те, кто хотел остаться в городе, те, кто стремился выехать на подконтрольную Украине территорию, и те, кто просил организовать выезд в Россию или на оккупированные ею территории, в том числе через проживающих там родственников.

Кроме того, украинская сторона обсуждает с российской омбудсманкой возможность ежемесячного доставки гуманитарной помощи в Олешок. Больше подробностей из заявлений Дмитрия Лубинца можете читать в материале 24 Канала.