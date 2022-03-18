Об этих данных говорится на сайте "Харьковский трибунал – Нюрнберг 2022", где собираются факты преступлений путинской армии против народа Украины.

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В частности, по данным "Нюрнберг 2022", с 24 февраля по 17 марта 2022 года из-за российских обстрелов и бомбовых ударов разрушено 117 больниц и 5 родильных домов. Повреждено или полностью разбито 400 школ и детских садов.

Пострадало 28 храмов, большинство из которых – УПЦ Московского патриархата.

Как сообщалось, международный волонтерский проект kharkivtribunal.org фиксирует и распространяет на весь мир информацию о фактах преступлений российской армии против мирного населения Украины. Цель проекта – подготовить базу для международного военного трибунала над военными преступниками Путина.

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