Об этом министр обороны Украины Евгений Хмара заявил 23 ноября на заседании Парламентской ассамблеи НАТО.

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Как изменилась интенсивность российских атак?

По словам Евгения Хмары, в начале 2026 года Россия запускала по Украине менее 300 реактивных дронов в месяц. Однако в октябре их количество превысило 4 тысячи.

Помимо беспилотников, российские войска активно применяли баллистические и крылатые ракеты. Только за октябрь Россия выпустила по Украине 153 баллистические ракеты.

Министр обороны также обратил внимание на темпы российского ракетного производства.

Каждые пять часов враг производит одну баллистическую ракету и продолжает наращивать этот темп– отметил Евгений Хмара.

Сколько мирных жителей погибли от российских ударов в октябре?

За месяц российские атаки унесли жизни 534 мирных жителей Украины. Среди погибших – 16 детей. Еще почти 3 тысячи мирных жителей получили ранения.

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Хмара подчеркнул, что Россия целенаправленно проводит атаки на гражданское население и инфраструктуру, в частности украинскую энергетику. Из-за обстрелов города остаются без электроэнергии, а в преддверии зимы часть домов – без отопления.

Только за октябрь 2026 года враг совершил атаки на 17 больниц, 39 школ, около 500 многоквартирных домов и почти две тысячи частных домов, 19 музеев и объектов исторического и культурного наследия.

Ранее сообщалось, что всего за одну неделю российские захватчики выпустили 165 ракет и около 2700 ударных дронов по украинским областям. Значительную долю среди них составляло именно баллистическое вооружение, которое противник модернизирует совместно с Северной Кореей.