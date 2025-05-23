Юбилейной целью стал "Орлан-10". Об этом рассказал спикер тактической группы "Угледар" подполковник Алексей Бельский, передает 24 Канал.

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Россия выискивает ПВО и личный состав

Алексей Бельский рассказал, что Россия активно ищет средства ПВО, РЭБ, командные пункты, подразделения артиллерии, места дислокации личного состава и техники украинской армии, используя разведывательные БПЛА:

"Молния",

Zala,

Supercam (и его последнюю версию "Скат 350М"),

Orlan-10.

А в последнее время на нашем направлении летает все больше дронов последнего поколения – Zala V-20. Этот беспилотник управляется искусственным интеллектом, может проводить в воздухе до 6 часов в режиме патрулирования и способен передавать видео в высоком качестве на расстояние до 100 километров. Именно эти аппараты залетают на наибольшую глубину нашей обороны – до 70 – 80 километров,

– добавил представитель тактической группы "Угледар".

Довольно часто вражеские разведдроны работают одновременно по нескольким секторам. Они сразу передают на командные пункты координаты и видео целей, если их удается обнаружить.

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В зависимости от расстояния и типа цели, россияне применяют ударно-огневые комплекты, связанные с артиллерией или барражирующие боеприпасы, например, "Ланцеты".

Украинская ПВО активно противостоит вражеским дронам

Украинская ПВО благодаря FPV-перехватчикам, крупнокалиберным пулеметам и ПЗРК успешно уничтожает разведывательные и барражирующие БПЛА.

Только с начала мая в зоне ответственности ТГР "Угледар" было сбито уже 194 воздушных цели.

Среди них: