МИД распространил предыдущее сообщение Кислицы. Его прокомментировала официальный представитель российского ведомства Мария Захарова.

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Кислица потролил российских дипломатов

Захарова прокомментировала твит Кислицы, обнародованный им по случаю приезда президента Владимира Зеленского в США.

"Постпред Украины в ООН Сергей Кислица опубликовал в твиттере новый флаг Украины. То, о чем мы говорили много лет, а нам не верили, произошло. Поздравляю!" – заявила Захарова.

В ответ Кислица опубликовал остроумный твит.

Согласно приказу по МИД эре-фии и рекомендациям небензи, лавровские прихвостни и диплоюгенд таки начинают свой жалкий рабочий день с чтения моих твитов. Читайте внимательно – эта терапия лучше (временно), чем ремонт ваших мягких частей тел (не отсутствующих мозгов) артиллерией ВСУ,

– заметил постпред.

Как Кислица борется с российскими дипломатами

В Центре противодействия дезинформации отметили, что как только не называют постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицу в кулуарах: "генерал дипломатического фронта", "дипломатическая рок-звезда", "главный экзорцист ООН".

"Ведь тонкий троллинг Кислицей российских дипломатов – это отдельный вид искусства", – говорится в сообщении.

Специалисты ЦПД по случаю Дня работников дипломатической службы Украины подготовили инфографику, в которой можно увидеть, как Кислица борется с "русским духом" на международной арене.

Смотрите, как постпред Украины в ООН борется с российскими дипломатами / Фото ЦПД