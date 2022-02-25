Кроме пометок и наклеек на земле, диверсанты теперь могут делать пометки на крышах и даже в окнах домов.

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Пока был зафиксирован только один случай такой диверсии. Российские оккупанты прокладывают для вражеской авиации путь фиолетовыми фонарями – на окнах или на крышах.

Городские власти столицы просят жителей быть очень внимательными. Если увидели метку или отметки – правоохранители просят засыпать их землей или чем-нибудь накрывать.

Такими метками вероятно отмечен маршрут для авиации к объектам, где могут наносить удары,

– сообщили киевские власти.

Правоохранители сообщили о новом виде меток / Фото Национальной гвардии Украины

Полный текст сообщения:

Городские власти Киева обращаются к жителям многоэтажных домов, имеющим доступ к выходу на крышу, с просьбой срочно проверить крыши на наличие меток.

В случае если будут обнаружены какие-то отметки – просим засыпать их землей или чем-то накрыть.

Такими отметками вероятно помечет маршрут для авиации к объектам, где могут наносить удары.

#StopRussia