Министр иностранных дел Италии сообщил о атаке пророссийских хакеров

Политик назвал причиной нападений – поддержку Украины. Об давлении со стороны злоумышленников итальянский чиновник рассказал в соцсетях.

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Что известно о кибератаке?

Таяни рассказал, что пророссийские хакеры публикуют не только его личные данные, но и данные его родных. По словам министра, преступники пытаются оказать психологическое давление и спровоцировать волну запугиваний. В настоящее время они пытаются собрать еще больше личной информации.

Уже несколько дней киберпреступники распространяют мои личные данные в даркнете и пытаются получить дополнительную информацию, подвергая меня новым угрозам и запугиванию– заявил Антонио Таяни.

Чиновник убежден, что скоординированная атака напрямую связана с твердой внешнеполитической линией Рима в отношении поддержки Киева. Италия последовательно оказывает Украине как гуманитарную, так и военную помощь для противостояния российской вооруженной агрессии.

Наша позиция в отношении Украины является политической причиной, почему я стал мишенью: защита свободы суверенного государства, четкая позиция в пользу демократии и независимости нации– подчеркнул министр.

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Несмотря на агрессивные действия киберпреступников и попытки давления, глава МИД заверил, что подобный шантаж не повлияет на позицию итальянского правительства. Он заявил, что не боится запугиваний.

Таяни заявил, что в МИД Италии относятся к подобным угрозам очень серьезно. Он рассказал, что с 1 января 2026 года создал "кибердиректорат" для защиты от цифровых атак со стороны субъектов, связанных с враждебными государствами.

Агентство Reuters сообщало, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила поддержку Таяни. Она подчеркнула, что утечка конфиденциальной информации, касающейся государственных чиновников, является "поводом для серьезной обеспокоенности".

На скриншотах, которые попали в распоряжение информационного агентства, фотография главы МИД Италии фигурировала в списке 18 "граждан, враждебно настроенных к России". Также в список попали эксперты по кибербезопасности.

Напомним, что 1 ноябряроссийские хакеры также взломали приложение "Воздушная тревога". В приложении появлялись фейковые уведомления о якобы химической, радиационной угрозе, уличных боях или ударах "Орешником".