Об этом заявила ведущий аналитик PET Йозефина Кристенсен во время выступления на конференции по вопросам внутренней безопасности в Копенгагене, сообщает Reuters.

Что известно о новой тактике Москвы?

Весной 2026 года датская разведка фиксировала значительное количество планирования диверсий, но лишь несколько случаев их непосредственного осуществления. В начале лета ситуация изменилась.

В датской разведке считают, что Кремль пришел к выводу: более масштабные попытки повлиять на Запад не смогли заставить НАТО отказаться от поддержки Украины.

Россия сейчас пытается поразить цели, которые оказывают прямое влияние на линию фронта. Это означает производство оружия,

– заявил представитель разведки.

В то же время Москва сохраняет политический контроль над такими операциями, но ее оперативная смелость растет.

По данным датской разведки, Россия все чаще использует для диверсий неподготовленных посредников. Их могут вербовать через Telegram и другие социальные сети.

Среди потенциальных исполнителей, в частности, могут быть бездомные и наркозависимые. Сначала им предлагают выполнять простые задания – например, вести разведку или фотографировать объекты, а впоследствии могут привлекать к непосредственным диверсиям.

Это может быть любой, кто просто ищет быстрые деньги,

– сказал чиновник.

Если завербованный исполнитель не выполняет задание, российские организаторы могут просто найти другого человека.

Москва традиционно отрицает свою причастность к диверсионным операциям и гибридной войне. Посольство России в Копенгагене отвергло обвинения датских властей, назвав их необоснованными.

Представитель PET также обратил внимание на перечень Министерства обороны России, в котором европейские производители беспилотников и их компонентов названы потенциальными военными целями.

В сентябре датская разведка уже предупреждала, что Россия, вероятно, усилит гибридные атаки против Запада в ближайшие месяцы. Отдельно в Дании ранее заявляли о возможной гибридной атаке после того, как в сентябре 2025 года Дроны нарушили работу шести датских аэропортов, в частности аэропорту Копенгагена.