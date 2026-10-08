Об этом заявила ведущий аналитик PET Йозефина Кристенсен во время выступления на конференции по вопросам внутренней безопасности в Копенгагене, сообщает Reuters.
Что известно о новой тактике Москвы?
Весной 2026 года датская разведка фиксировала значительное количество планирования диверсий, но лишь несколько случаев их непосредственного осуществления. В начале лета ситуация изменилась.
В датской разведке считают, что Кремль пришел к выводу: более масштабные попытки повлиять на Запад не смогли заставить НАТО отказаться от поддержки Украины.
Россия сейчас пытается поразить цели, которые оказывают прямое влияние на линию фронта. Это означает производство оружия,
– заявил представитель разведки.
В то же время Москва сохраняет политический контроль над такими операциями, но ее оперативная смелость растет.
По данным датской разведки, Россия все чаще использует для диверсий неподготовленных посредников. Их могут вербовать через Telegram и другие социальные сети.
Среди потенциальных исполнителей, в частности, могут быть бездомные и наркозависимые. Сначала им предлагают выполнять простые задания – например, вести разведку или фотографировать объекты, а впоследствии могут привлекать к непосредственным диверсиям.
Это может быть любой, кто просто ищет быстрые деньги,
– сказал чиновник.
Если завербованный исполнитель не выполняет задание, российские организаторы могут просто найти другого человека.
Москва традиционно отрицает свою причастность к диверсионным операциям и гибридной войне. Посольство России в Копенгагене отвергло обвинения датских властей, назвав их необоснованными.
Представитель PET также обратил внимание на перечень Министерства обороны России, в котором европейские производители беспилотников и их компонентов названы потенциальными военными целями.
В сентябре датская разведка уже предупреждала, что Россия, вероятно, усилит гибридные атаки против Запада в ближайшие месяцы. Отдельно в Дании ранее заявляли о возможной гибридной атаке после того, как в сентябре 2025 года Дроны нарушили работу шести датских аэропортов, в частности аэропорту Копенгагена.