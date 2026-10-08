Как сообщает RMF24, речь идет об инциденте, произошедшем в сентябре 2025 года. Тогда военная прокуратура начала поиск лиц, непосредственно ответственных за переброску дронов через границу.
Почему дело закрыли и при чем здесь SIM-карты
Пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Люблине Марчин Козак пояснил, что следствие зашло в тупик. Большинство материалов этого дела сейчас засекречены.
Расследование было прекращено, поскольку не удалось выявить виновного в преступлении, заключавшемся в нарушении польского воздушного пространства и, таким образом, создании угрозы для общественной безопасности,
– отметил прокурор.
Самой интересной деталью расследования стало то, что в части сбитых российских беспилотников были обнаружены польские SIM-карты. Следователи отказались раскрывать, были ли эти карты похищены или приобретены незаконно, оставив эту информацию в тайне.
В то же время прокуратура проверила действия польской армии во время атаки и пришла к выводу, что военные действовали абсолютно правильно. Солдаты имели полное право открывать огонь по вражеским объектам, поэтому никаких нарушений с их стороны не обнаружили.
Во время той массовой атаки 10 сентября 2025 года на территорию Польши залетело около 20 российских дронов. Их обломки находили в разных регионах, а некоторые аппараты залетели вглубь страны почти на 300 километров от восточной границы. После этого инцидента в стране развернули новую миссию НАТО под названием "Восточный страж".
Напомним, в конце сентября этого года российский реактивный дрон взорвался всего в двух километрах от польской границы вблизи пункта пропуска "Ягодин".
Из-за регулярных инцидентов Варшава даже упростила правила сбивания воздушных целей, а также готовит закон о "предвоенном положении".