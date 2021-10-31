Короткий видеоролик они разместили на странице посольства в фейсбуке.

Важно Google создал дудл к Хэллоуину: история и особенности праздника

В видео показывают типичное утро работников посольства: люди приходят на работу, пьют кофе, общаются с коллегами. Правда, каждый из них одет в тематические костюмы. Главный герой видео – мужчина в костюме орла.

Он заходит в здание посольства, здоровается со своими коллегами в костюмах ведьмы и космонавта. Берет кофе у милой дамы с ножом "в голове". Далее идет в кабинет мужчины, который облачился в костюм жуткого чудовища. "Орел" передает ему отчет о российской дезинформации.

О, ужас,

– сказало "чудовище".

Видеоролик подписали так: "Обычный день в посольстве США в Киеве. Веселого Хэллоуина!".

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