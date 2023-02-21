Об этом пишет политолог Алексей Голобуцкий.

"На днях кибердепартамент СБУ издал интересные цифры. Только за полтора месяца нового года спецслужба отразила более 550 хакерских атак России (это примерно 12 в день). Основные цели – логистика и транспорт, военные и энергетические объекты, разнообразные госреестры. Причем мы, как обычные граждане этого давления даже не замечаем. Потому, как правило, такие атаки отражаются еще на начальных этапах", – отмечает эксперт.

Голобуцкий также пишет о контратаках украинских киберспец во время трансляции последнего выступления Путина: "Именно во время выступления маразматического диктатора украинские хакеры завалили сайт ВГТРК, владеющий главными пропагандистскими ресурсами. Символично".

"Запад реально учится у нашей киберармии. И очень радуется, что Украина для всего мира стала киберщитом от России. Потому что даже страны НАТО не имеют опыта нейтрализации угроз такого уровня, поэтому теперь вынуждены быстро менять свои протоколы противодействия. Тем более, Запад не ожидал, что, оказывается, можно совместить ресурсы СБУ с ИТ-волонтерами и создать настоящую массовую "киберармию". Где даже домохозяйка может скачать себе программу на телефон и DDosить российские сайты", – резюмирует политолог.

Напомним, ранее начальник Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк заявил, что украинская спецслужба эволюционировала гораздо больше россиян и поэтому побеждает их в кибервойне.