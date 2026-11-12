Сотни фейков о конфликте с НАБУ: в СБУ предупредили о новой волне российских ИПСО

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

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Россияне сфабриковали заявление о гибели военного

По данным СБУ, российская пропаганда создает сотни фейковых сообщений, чтобы посеять раздор в украинском обществе, подорвать доверие к государственным институтам и создать впечатление противостояния между СБУ и антикоррупционными органами.

В частности, в подконтрольных российским спецслужбам СМИ начали распространять информацию о якобы заявлении НАБУ относительно "заказного убийства офицера ВМС", которое якобы организовали по указанию СБУ.

В Службе безопасности подчеркнули, что эта информация не соответствует действительности. Российская пропаганда использовала реальное преступление, которое произошло в сентябре 2026 года и в результате которого погиб офицер украинских ВМС.

В то же время НАБУ не публиковало никаких заявлений относительно этого убийства. Кроме того, расследование таких преступлений не входит в подследственность Бюро.

По информации СБУ, исполнителем убийства был завербованный российскими спецслужбами пенсионер из Днепропетровской области. Его задержали сразу после совершения преступления. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства.

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В Службе безопасности призвали украинцев сохранять бдительность, не доверять российским пропагандистским ресурсам и проверять информацию с помощью надежных источников.

Также в ведомстве напомнили, что о попытках вербовки российскими спецслужбами или подозрительных предложениях можно сообщить:

по телефону 1516;

по электронной почте 1516@ssu.gov.ua;

через чат-бот "Спали ФСБешника" в Telegram.

Напомним, что Россия готовит масштабные информационные провокации против украинских силовых структур. В частности, в ГУР предупреждали, что враг планирует привлекать блогеров и сомнительные СМИ, чтобы за деньги распространять ложную информацию и дискредитировать украинскую военную разведку.