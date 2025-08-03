Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на итальянскую газету Linkiesta. Сын председателя Совета Федерации России Валентины Матвиенко, Сергей Матвиенко, годами живет на роскошной вилле в итальянском городе Пезаро на побережье Адриатического моря.

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Семья Матвиенко обходит санкции через оффшоры и итальянскую недвижимость

Как выяснило итальянское издание, он также перевел большинство своих активов в Сан-Марино, пользуясь непрозрачностью местной банковской системы для обхода международных санкций.

Хотя Сергей Матвиенко имеет итальянский налоговый номер, никакой экономической деятельности в стране он не ведет. Этот статус, по данным журналистов, нужен ему исключительно для сохранения доступа к местным банкам. С помощью большой группы юристов и консультантов он создал формально легальную, но сложную и непрозрачную систему для сохранения состояния.

Виллу в Пезаро, где Сергей живет с женой Юлией, еще в 2009 году приобрела его мать Валентина Матвиенко. Впоследствии недвижимость переоформили на итальянский фонд Dominanta, который не осуществляет никакой реальной деятельности, а используется исключительно для владения имуществом.

По данным Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, семья владеет трехэтажным домом площадью более 770 квадратных метров и землей на 26 гектаров. Стоимость имения оценивается в 10 миллионов евро.

Журналисты отмечают, что провинция Пезаро-и-Урбино стала одним из центров сложной сети подставных компаний и фондов, с помощью которых семья Матвиенко избегает санкций. Сам Сергей находится под ограничениями США, Канады и Японии, а Валентина Матвиенко – еще и под санкциями ЕС, Великобритании, Швейцарии, Новой Зеландии и Украины.

На скандальную публикацию уже отреагировал сенатор Италии Иван Скалфаротто. Он назвал ситуацию "невыносимой" и пообещал обратиться к руководству МВД и МИД с требованием объяснений, как подсанкционная российская элита до сих пор пользуется привилегиями на территории Италии.

К слову, в конце июня Валентина Матвиенко возглавила делегацию России на конференции Межпарламентского союза в Швейцарии, что вызвало возмущение МИД Украины. В Киеве заявили, что Матвиенко несет личную ответственность за агрессию против Украины и поддержку преступлений российской армии.