Может лететь до 200 километров: Россия запускает производство новой авиабомбы, –ГУР
- Российские войска опустошают украинские земли ударами КАБов.
- Кроме того, Москва будет производить обновленные и усовершенствованные авиабомбы, которые будут лететь на сотни километров.
Оккупанты активно модернизируют вооружение для продолжения террора украинских городов. Так, в России разворачивается массовое производство новой модели планерной бомбы, способной лететь на сотни километров.
До конца года Москва планирует изготовить примерно 500 таких боеприпасов. Об этом в интервью Reuters рассказал заместитель начальника ГУР МО Украины генерал-майор Вадим Скибицкий, передает 24 Канал.
Какие угрозы могут нести новые российские КАБы?
Оккупанты ежедневно запускают от 200 до 250 планерных авиабомб. По данным Минобороны, в течение октября средний суточный показатель составлял примерно 170 боеприпасов.
Их можно сбивать, но масштабы производства таких авиабомб в России колоссальные,
– подчеркнул Скибицкий.
Он добавил, что такие удары создают серьезные угрозы, на которые необходимо давать четкий ответ. Вместе с тем противник планирует наращивать производство КАБов и их совершенствование.
Важно! Как сообщил Скибицкий, Россия разворачивает массовое производство новой модели планерной бомбы, которая сможет пролететь до 200 километров от точки сброса с истребителя.
Украинская разведка также считает, что Россия работает над модернизацией, которая в будущем позволит таким бомбам преодолевать до 400 километров, что даст возможность атаковать еще больше украинских городов и районов без применения ракет.
Бомбы, дальность которых ранее оценивали примерно в 90 километров, способны прорывать украинскую оборону, не заставляя российские самолеты заходить в зону фронта, где их могли бы сбить.
Они значительно дешевле и доступнее ракет, а заряд в несколько сотен килограммов позволяет разрушать здания и укрепления. Именно такими ударами Россия уже опустошила прифронтовые города, в частности Харьков и Херсон.
Октябрьские удары планерными бомбами по прифронтовым территориям в Николаевской, Полтавской и Одесской областях уже продемонстрировали растущую дальность этих вооружений.
Со своей стороны Минобороны России оперативно не прокомментировало ситуацию. Москва, по-прежнему, отрицает удары по гражданским, хотя вторжение уже унесло жизни и ранило тысячи людей. Российские власти заявляют, что сближение Украины с Западом якобы представляет для нее угрозу и должно быть остановлено.
Российские атаки КАБами: последние новости
7 ноября российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по автозаправочной станции в Песочинской громаде Харьковского района, повредив несколько машин. Ранения получили восемь человек.
Накануне, вечером 6 ноября, в Запорожье произошел взрыв. Тогда Воздушные силы сообщали о пусках российских КАБов в этом районе. В результате атаки в нескольких жилых домах и детском саду выбило окна.
Также российские оккупанты нанесли удар КАБами по угольным предприятиям в Донецкой области, повредив котельную, а также административные и складские помещения. Жертв и пострадавших нет, однако предприятия временно остановили работу.
Кроме того, 4 ноября враг впервые с начала полномасштабной войны применил управляемую авиабомбу против Коропской общины на Черниговщине – территории, удаленной от границы с РФ минимум на 70 километров.