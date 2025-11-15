Може летіти до 200 кілометрів: Росія запускає виробництво нової авіабомби, – ГУР

Окупанти активно модернізують озброєння для продовження терору українських міст. Так, у Росії розгортається масове виробництво нової моделі планерної бомби, здатної летіти на сотні кілометрів.

До кінця року Москва планує виготовити приблизно 500 таких боєприпасів. Про це в інтерв'ю Reuters розповів заступник начальника ГУР МО України генерал-майор Вадим Скібіцький, передає 24 Канал.

Які загрози можуть нести нові російські КАБи?

Окупанти щодня запускають від 200 до 250 планерних авіабомб. За даними Міноборони, упродовж жовтня середній добовий показник становив приблизно 170 боєприпасів.

Їх можна збивати, але масштаби виробництва таких авіабомб у Росії колосальні,

– наголосив Скібіцький.

Він додав, що такі удари створюють серйозні загрози, на які необхідно давати чітку відповідь. Разом з тим противник планує нарощувати виробництво КАБів та їх вдосконалення.

Важливо! Як повідомив Скібіцький, Росія розгортає масове виробництво нової моделі планерної бомби, яка зможе пролетіти до 200 кілометрів від точки скидання з винищувача.

Українська розвідка також вважає, що Росія працює над модернізацією, яка в майбутньому дозволить таким бомбам долати до 400 кілометрів, що дасть можливість атакувати ще більше українських міст і районів без застосування ракет.

Бомби, дальність яких раніше оцінювали приблизно у 90 кілометрів, здатні проривати українську оборону, не змушуючи російські літаки заходити в зону фронту, де їх могли б збити.

Вони значно дешевші й доступніші за ракети, а заряд у кілька сотень кілограмів дозволяє руйнувати будівлі та укріплення. Саме такими ударами Росія вже спустошила прифронтові міста, зокрема Харків і Херсон.

Жовтневі удари планерними бомбами по прифронтових територіях у Миколаївській, Полтавській та Одеській областях уже продемонстрували зростальну дальність цих озброєнь.

Зі свого боку Міноборони Росії оперативно не прокоментувало ситуацію. Москва, як і раніше, заперечує удари по цивільних, хоча вторгнення вже забрало життя й поранило тисячі людей. Російська влада заявляє, що зближення України із Заходом нібито становить для неї загрозу й має бути зупинене.

