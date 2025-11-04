Окупанти атакували Коропщину близько 17:00. Таку інформацію в коментарі Суспільному надав Коропський міський голова Володимир Куніцин, передає 24 Канал.

Що відомо про обстріл Коропської громади?

Монітори писали про загрозу запуску КАБів з Курської області Росії. Авіабомба пролетіла через всю Сумщину.

Вибух був шалений! Упало між двома селами. В одному із сіл зникло світло,

– розповів Куніцин.

Він додав, що наразі інформації про постраждалих чи руйнування не надходило.

Зі свого боку інформацію про удар по Коропщині підтвердив і начальник Новгород-Сіверської РДА Олександр Селіверстов.

Він зазначив, що серйозних руйнувань наразі не зафіксовано, проте ситуація уточнюється.

Важливо! Це перший випадок, коли Коропська громада зазнала атаки з боку Росії за допомогою керованої авіабомби.

До слова, колишній офіцер Повітряних сил та заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський в етері 24 Каналу розповів, що можливості протидіяти керованим авіабомбам існують, але їхнє масштабне впровадження стримують обмеження, зокрема брак особового складу та необхідних видів озброєння. Навіть поставки від партнерів не завжди покривають реальні потреби.

