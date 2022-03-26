Об этом сообщил офицер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.

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Противник продолжает ввод разведки береговой полосы и акватории Черного моря. Но системы ПВО Одесской области выполняют свои задачи по назначению. Вражеская попытка высадки ДРГ с использованием скоростных катеров в Одесской области оказалась неудачной,

– сказал Назаров.

Враг получил достойный отпор, поэтому ситуация по состоянию на утро 26 марта стабильная и контролируемая.

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