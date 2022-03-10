Многие офицеры подают рапорты на увольнение
Депутат Верховной Рады Дмитрий Разумков со ссылкой на собственные источники сообщил, что в России начинают осознавать ситуацию.
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Он заявил, что 8 марта в Калининград из Белгорода прибыла партия груза 200.
"Сразу после этого 29 контрактников из состава только что сформировавшейся для отправки в Украину БТГр написали рапорты на увольнение", – отметил Разумков.
Оккупанты скрыто проводят мобилизацию и оказывают давление на резервистов, заставляя подписать контракты. Вместе с тем, по словам Разумкова, многие офицеры подают рапорты на увольнение.
В подразделениях военной контрразведки многие работники, особенно офицеры, подают рапорты на увольнение. Это может быть связано с тем, что именно эти подразделения непосредственно контактируют с участвующими в боевых действиях в Украине солдатами и офицерами и знают реальное положение дел на фронте,
– говорится в сообщении.
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