Такую информацию сообщил начальник патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин в интервью изданию Суспільне. По его словам, защитники и мариупольцы постоянно находятся под обстрелами. Очень редко происходят "режимы тишины".

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Михаил Вершинин рассказал о системе обстрелов, которую уже успел заметить и заметил, что звуки обстрелов слышны всегда.

То есть, заходит самолет, после самолета отрабатывает корабельная артиллерия, затем РСЗО (реактивная система залпового огня – 24 канал), затем снова самолет, который второй ведет рядом, затем снова артиллерия,

– рассказал он.

По его словам, вчера с 14 до 16 часов был "режим тишины" Оккупанты в очередной раз предлагали украинцам сдаться, а в ответ услышали всем известную фразу о "русском военном корабле...". Вершинин подчеркнул, что обстрелы происходят с использованием тяжелых авиабомб.