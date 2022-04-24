Люди в оккупации выживают без электричества, воды, связи, газа и Интернета. Также на территории общины захватчики держат много техники.

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Российские оккупанты спохватились относительно посевной

Как отмечают в поселковом совете, россияне между террором населения упомянули о том, что должно продолжаться посевная. Они "упорно рекомендуют" руководителям сельхозпредприятий выводить людей в поле и возобновлять весенне-полевые работы.

Но с этим есть проблемы. Ведь техника разбита или угнана, без топлива. Также не хватает посевных материалов. Никто не гарантирует сельхозработникам безопасности от замен и при обстрелах.

Тем фермерам, кто не соглашается работать в таких условиях, один из местных коллаборантов угрожает "национализировать" земли и передать их в пользование другим,

– сообщает поселковый совет.

Кроме того, российские оккупанты наведываются в дома. Проводят обыски, кое-что забирают и выпытывают сведения о тех, кого нет.

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