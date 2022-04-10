На территории Донецкой и Луганской областей нашими воинами за минувшие сутки отбиты восемь атак врага, уничтожены четыре танка, восемь единиц бронированной и семь единиц автомобильной техники противника.

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Что происходит на фронте

Ситуация на восточном фронте сложная, но контролируется со стороны ВСУ. Сейчас ведутся ожесточенные бои вблизи городов Рубежное и Попасная.

Стоит отметить, что, несмотря на все голословные заявления российской стороны о том, что они взяли под контроль эти два действительно ключевых города Луганщины, они не соответствуют действительности.

Кстати очень показателен факт: так называемый первый "министр обороны" псевдореспублики на Донбассе Гиркин заявил о том, что информация Российской Федерации о взятии под контроль Рубежного и Попасной – ложная. Эти города, по выражению Гиркина, в настоящее время превращены в крепости. То же касается Авдеевки и Краматорска.

Относительно ситуации в Луганской области, я хотел бы привлечь внимание украинского разведобщества, Генштаба, что в течение недели ГИ "Правое Дело" неоднократно сообщало о том, что из оккупированных районов Луганщины, в частности из Стаханова, происходит передислокация тяжелой бронетехники и живой силы как оккупационных войск, так и 2-го армейского корпуса пседореспублики в Луганской области на территорию оккупированного Первомайска.

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Передислокация оккупантов

Ответная передислокация логистически происходит через три моста. Координаты этих мостов я лично передавал представителям разведсообщества. Плюс, соответственно, главе Луганской ОВА Сергею Гайдаю. Который, кстати, заявляет, что уже произошла передислокация, и в ближайшие дни россияне пойдут в решительное наступление. Так вот мне непонятна эта ситуация.

И у меня есть вопрос: почему эти мосты до сих пор не разрушены?

Хотел бы привлечь внимание украинского общества: в течение последних дней по координатам "Правого Дела" ВСУ были нанесены огневые поражения по трем базам накопления боевиков. По данным Генштаба ВСУ, общие потери участников незаконных вооруженных формирований оккупационных сил составили около 80 человек погибших, и до 40 единиц техники – уничтожены.

При этом следует отметить, что были уничтожены логистические базы участников ППК "Вагнер", которые базируются в Первомайске.

По оперативной информации с места событий, формируется колонна для штурма Попасной на ул. Куйбышева оккупированного Первомайска. При этом жилые дома этого города используются фактически в качестве прикрытия для формирования колонны. Это стала практикой Российской Федерации – размещать тяжелую бронетехнику и ствольную артиллерию, ведущую обстрелы по всем позициям ВСУ, под прикрытием жилых кварталов. Чтобы исключить ответный огонь со стороны ВСУ.

Что касается Рубежного, город контролируется фактически на 50% Вооруженными Силами Украины.

Поэтому заявления россиян о том, что потерян контроль над этим городом – нет, эта информация совершенно не соответствует действительности. Более того, проведены успешные контратаки, отражено наступление с позиций боевиков. Сегодня утром идет бой в центре города. Атака отбита, оккупанты понесли значительные потери в живой силе. Это показатель.

Более того, хочу опровергнуть заявление советника главы Офиса Президента Арестовича от 9 апреля, о том, что движение сопротивления на оккупированных территориях Луганской области – подавлено.

"Единственное место, где они пытаются наступать – это Донбасс. Там за восемь лет налажены пути поставки, подавлено украинское сопротивление, некому партизанить", – подчеркнул Арестович.

Приведенные мной факты реальной деятельности сил сопротивления на оккупированных территориях свидетельствуют, что эти заявления – голословные.

Что касается Мариуполя , информация о взятии оккупантами города под контроль тоже не соответствует действительности.

ВСУ и, в частности, полк "Азов" контролируют "Азовсталь", морской порт и другие районы города. Единственная территориальная потеря, где есть контроль участников незаконных вооруженных формирований 1-го армейского корпуса квазиреспублики в Донецкой области и российских оккупационных войск, – это Приморский район. Кроме того, ожесточенные бои ведутся вблизи Марьинки и Песков.

Вооруженные силы Украины дают отпор врагу! Мы – под надежной защитой наших военных. Сохраняем спокойствие и верим в ВСУ! И главное – верим в нашу победу!