Максим Стрельник заявил, что в Изюм проникают диверсанты из-за предательства некоторых местных жителей. Наши защитники активно им противостоят, однако они наносят ущерб городу, в частности, обстреливая гражданское население.

Обратите внимание В Харьковской области уже погибли 11 детей и более 40 ранены

Пока идет операция по ликвидации диверсантов, гуманитарную помощь в город не пускают. Также не удается провести эвакуацию.

Однако обстоятельства обстрела и судьба пассажиров пока не известны.

Обстрелянный микроавтобус в Изюме / Фото из фейсбука Максима Стрельника

К теме – вражеский снаряд уничтожил дом в центре Харькова