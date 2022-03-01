Об этом заявила глава Минреинтеграции Ирина Верещук, сообщает 24 канал.

Важно Россия обстреливает гуманитарные коридоры и колонны с женщинами и детьми

Таким образом Россия нарушает все международные гуманитарные нормы.

Оккупанты не дают гуманитарных коридоров. Мы ожидали больше реальной поддержки и помощи от международных гуманитарных структур: Международного комитета Красного Креста, ООН, ОБСЕ,

– подчеркнула Верещук.

Также она обратилась к этим структурам. Украина понимает, что эти организации переживают за своих сотрудников, но их статус дает им больше безопасности чем украинским структурам.

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