На этот раз говорится о пенсиях. Россия сделала маразматическое объявление о присоединении временно оккупированных территорий Украины. Конечно, оно произошло разве что в воспаленном сознании Путина.

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Тогда же украинцам, которые примут российский паспорт, пообещали существенный перерасчет пенсий, согласно российскому законодательству. В то же время получилось как всегда в России – людей обманули. Конечно, по телевидению пропагандисты "вещают", что средний размер пенсии превысил 18 тысяч рублей (свыше 7 тысяч гривен). Однако реальность – совсем другая.

Люди жалуются, что их обманули

Жители временно оккупированных территорий жалуются в сети, что оккупанты их обманули. Пишут о "показухе и лжи". В частности, рассказали, что за 18 лет стажа в шахте насчитали всего 10 тысяч рублей. Некоторые сообщают, что пенсия даже уменьшилась.

Пенсионеры массово подают заявления на перерасчет пенсий. В то же время надеяться им не на что. Российским оккупантам совершенно безразлично на людей. Они это уже доказали миллионы раз.