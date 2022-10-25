По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах , после оглашения Путиным решения о введении военного положения на недавно временно захваченных Россией территориях, россияне начали более плотную подготовку к принудительной мобилизации южан. Параллельно с этим оккупанты усилили агитационные меры по вступлению в ряды сводных захватнических войск.
Путин ввел в России военное положение, но побоялся его так назвать.
При этом мероприятия по пропаганде предательства Украины и участия в войне проводятся гораздо более системно и качественно, чем это было раньше.
На каждом блокпосте собирают все данные мужчин
- Первым новшеством по усилению мобилизации на оккупированном Юге стало появление на блокпостах обученных агитаторов. Захватчики, проверяющие автомобили при движении между населенными пунктами, начали записывать паспортные данные мужчин мобилизационного возраста.
- Параллельно с этим людей "обрабатывают" другие оккупанты, рассказывающие о том, как "Украина всех покинула", показывают пропагандистские видео и постановочные фото с якобы "преступлениями Киева".
- Россияне обещают каждому, кто согласится служить в путинской армии, по 200 тысяч рублей зарплаты, пребывание в тылу и получение статуса ветеранов.
- Понятно, что за измену захватчики жителям Херсонщины и Запорожья действительно будут платить, но лишь пару месяцев – чтобы другие местные мужчины увидели, как "Россия не обманывает".
- Впрочем, как только мобилизация перестанет быть добровольной и перейдет исключительно в тотально-принудительную плоскость, всех мгновенно отправят на передовую и оформят добровольцами , которым не будут платить ни копейки.
В настоящее время для популяризации коллаборации с оккупантами предателей из местных батальонов используют исключительно для патрулирования тыловых городов. Служба у них в большинстве своем и в самом деле добровольная, однако личный состав этих группировок состоит из люмпенов, алкоголиков, наркоманов и фанатов СССР.
Владельцев российских паспортов уже отправили на фронт
Кроме агитации по вступлению на службу в отряды, которые оккупанты формируют на местах, существует и другой вид привлечения южан в войне против Украины. Некоторые мужчины, успевшие получить российский паспорт, ходили на "референдум" и получали гуманитарку или финансовую помощь от захватчиков, уже принесли повестки.
Впрочем, тотально мобилизовывать всех не стали. На фронт по "долевой мобилизации" из временно неподконтрольных Украине частей Запорожской и Херсонской областей отправили всего несколько сотен человек. Захватчики не стали отправлять всех предателей в какое-либо одно конкретное подразделение, а распылили их по разным угроповкам.
Фактически по состоянию на 25 октября служба в оккупационных войсках обязательна только для южан, имеющих российские документы. Тем не менее, оккупанты усилили риторику относительно необходимости получения "гражданства" с последующей постановкой на военный учет. Как показывает практика, ходить к военкоматам на подконтрольных россиянам территориях категорически нельзя, потому что шансы оказаться на передовой в тот же день слишком велики. Однако никто не может сказать, как долго мобилизация будет носить такой характер. В любой момент ее могут сделать принудительной и всеобщей – к этому россияне и готовятся.