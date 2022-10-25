По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах , после оглашения Путиным решения о введении военного положения на недавно временно захваченных Россией территориях, россияне начали более плотную подготовку к принудительной мобилизации южан. Параллельно с этим оккупанты усилили агитационные меры по вступлению в ряды сводных захватнических войск.

Путин ввел в России военное положение, но побоялся его так назвать.

При этом мероприятия по пропаганде предательства Украины и участия в войне проводятся гораздо более системно и качественно, чем это было раньше.

На каждом блокпосте собирают все данные мужчин

Первым новшеством по усилению мобилизации на оккупированном Юге стало появление на блокпостах обученных агитаторов. Захватчики, проверяющие автомобили при движении между населенными пунктами, начали записывать паспортные данные мужчин мобилизационного возраста.

Захватчики, проверяющие автомобили при движении между населенными пунктами, начали записывать паспортные данные мужчин мобилизационного возраста. Параллельно с этим людей "обрабатывают" другие оккупанты, рассказывающие о том, как "Украина всех покинула", показывают пропагандистские видео и постановочные фото с якобы "преступлениями Киева".

Россияне обещают каждому, кто согласится служить в путинской армии, по 200 тысяч рублей зарплаты, пребывание в тылу и получение статуса ветеранов.

Понятно, что за измену захватчики жителям Херсонщины и Запорожья действительно будут платить, но лишь пару месяцев – чтобы другие местные мужчины увидели, как "Россия не обманывает".

Впрочем, как только мобилизация перестанет быть добровольной и перейдет исключительно в тотально-принудительную плоскость, всех мгновенно отправят на передовую и оформят добровольцами , которым не будут платить ни копейки.

В настоящее время для популяризации коллаборации с оккупантами предателей из местных батальонов используют исключительно для патрулирования тыловых городов. Служба у них в большинстве своем и в самом деле добровольная, однако личный состав этих группировок состоит из люмпенов, алкоголиков, наркоманов и фанатов СССР.

Владельцев российских паспортов уже отправили на фронт

Кроме агитации по вступлению на службу в отряды, которые оккупанты формируют на местах, существует и другой вид привлечения южан в войне против Украины. Некоторые мужчины, успевшие получить российский паспорт, ходили на "референдум" и получали гуманитарку или финансовую помощь от захватчиков, уже принесли повестки.

Впрочем, тотально мобилизовывать всех не стали. На фронт по "долевой мобилизации" из временно неподконтрольных Украине частей Запорожской и Херсонской областей отправили всего несколько сотен человек. Захватчики не стали отправлять всех предателей в какое-либо одно конкретное подразделение, а распылили их по разным угроповкам.

Фактически по состоянию на 25 октября служба в оккупационных войсках обязательна только для южан, имеющих российские документы. Тем не менее, оккупанты усилили риторику относительно необходимости получения "гражданства" с последующей постановкой на военный учет. Как показывает практика, ходить к военкоматам на подконтрольных россиянам территориях категорически нельзя, потому что шансы оказаться на передовой в тот же день слишком велики. Однако никто не может сказать, как долго мобилизация будет носить такой характер. В любой момент ее могут сделать принудительной и всеобщей – к этому россияне и готовятся.