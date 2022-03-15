Пока пропагандисты Кремля цинично прикрывают имперские амбиции о защите православия, их войска разрушают православные храмы и другие святыни религиозных сообществ Украины. Об этом сообщили в Госслужбе по этнополитике и свободе совести.

К теме На войне погибли три капеллана, – Епифаний призвал украинцев покинуть московский патриархат

Пострадали уже по меньшей мере 28 сооружений духовного значения (не считая прилегающих зданий) в не менее 6 областях Украины:

Киевской,

Донецкой,

Житомирской,

Луганской,

Харьковской,

Черниговской.

Подавляющее большинство из них – православные храмы.

Это лишь один из примеров, как враг разбомбил храм: смотрите видео с Харьковщины