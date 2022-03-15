Пока пропагандисты Кремля цинично прикрывают имперские амбиции о защите православия, их войска разрушают православные храмы и другие святыни религиозных сообществ Украины. Об этом сообщили в Госслужбе по этнополитике и свободе совести.
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Пострадали уже по меньшей мере 28 сооружений духовного значения (не считая прилегающих зданий) в не менее 6 областях Украины:
- Киевской,
- Донецкой,
- Житомирской,
- Луганской,
- Харьковской,
- Черниговской.
Подавляющее большинство из них – православные храмы.
Это лишь один из примеров, как враг разбомбил храм: смотрите видео с Харьковщины