Об этом заявил политтехнолог Борис Тизенгаузен в эфире 24 канала. Когда Россия оккупировала Крым и Донбасс, никто из олигархов не осуждал такие действия, ведь тогда они не теряли свои деньги.

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"Думаю, они выступили не против войны, а против тех финансовых потерь, которые являются следствием войны, развернутой Россией", – отметил политтехнолог.

Некоторые культурные деятели уехали из России после нападения на Украину, но это лишь единичные случаи.

В России возможен "дворцовый переворот"

По словам Тизенгаузена, теперь в России вполне реальным является "дворцовый переворот", ведь люди, которые годами "сидели" на российских ресурсах, уже теряют миллиарды долларов.

Они (олигархи – 24 канал) не понимают, ради какой цели. Если бы был хоть какой-то небольшой шанс захватить Украину, подчинить, присоединить или сменить власть. Такой возможности не было с самого начала,

– заявил политтехнолог.

Сейчас уже точно стало понятно, что Россия терпит в Украине лишь поражения, смерти и другие колоссальные потери. При этом, в первую очередь они коснутся рядовых россиян.

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