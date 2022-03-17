Однако это не избавит от санкций. Об этом в эфире 24 каналу сказала нардеп Ольга Василевская-Смаглюк.

Правительство Австрии хочет расширить санкции против российских олигархов

"Яхту могут сжечь на дрова – это единственное, что могут сделать. Ни продать, ни пользоваться ею не смогут, только сжигать", – отметила нардеп.

"Олигархи не смогут ничем распоряжаться"

По ее словам, после введения санкций никто из олигархов не сможет ничем распоряжаться. Все активы будут заморожены цивилизованным миром.

Они не смогут ничего поделать с активами, их компании не смогут производить импортные и экспортные операции. Они все сидят там, где русский корабль,

– подчеркнула Василевская-Смаглюк.

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