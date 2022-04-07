Так что олигархи делают все, чтобы сохранить их: выключают устройства, которые позволяют органам власти отследить яхты и скрывают их на Мальдивах.

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Арест яхт

Почувствовал эффект санкций ЕС российский миллиардер Андрей Мельниченко. На следующий день после санкций его суперяхта Motor Yacht A перестала транслировать свое местонахождение, находясь в водах Мальдивских островов. Это 119-метровая яхта, украшенная хрустальной мебелью и тремя бассейнами. Ее оценка – 300 миллионов долларов. Эта яхта – одна из шести яхт, связанных с Россией, скрывающихся на Мальдивских островах.

Но властям Италии удалось конфисковать его другое судно – самую большую в мире парусную яхту, стоимость которой оценивается в 578 миллионов долларов .

Почему олигархи выбрали Мальдивы

Российские олигархи спрятали яхты на островном государстве в Индийском океане из-за осторожного подхода местных властей к санкциям.

В то время как страны Европы конфисковывают собственность российских олигархов: виллы и яхты (уже по меньшей мере 6), некоторые страны, такие как Мальдивы, предоставляют убежище богачам из страны-агрессора.

Ситуация с Мальдивами ярко демонстрирует, что Россия находит способы обходить западные санкции. Поэтому их нужно ужесточать.

Позиция Мальдивских островов по поводу войны

И хотя Мальдивы проголосовали за осуждение российского вторжения в Украину на заседании ООН, похоже, что страна пытается сохранить отношения с Россией. Ведь на туризм приходится около трети экономики островной страны, а большинство туристов – россияне.