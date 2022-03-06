Орки обстреливают дома, авто, убивают мирных жителей и даже детей. Каждые сутки для людей там – это борьба за выживание.

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Ежедневно почти тысячи сообщений от людей о том, что им нужны продукты, вода и восстановление коммуникаций. Просят помочь больным, тем, кто уже несколько суток не может найти родных. Многие жители находятся в подвалах. Враг продолжает обстреливать дома, автомобили, убивать мирных жителей и даже детей, грабит магазины,

– сообщили в городском совете.

К сожалению, доставить гуманитарные грузы невозможно, потому что общество в осаде врага. Несколько суток без света, тепла, связи, интернета.

"Нам нужна поддержка, чтобы выстоять и выжить. Помогите спасти жителей общины", – обратились в горсовете.

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