Один из заплаканных солдат даже начал обращаться ко всем матерям русских солдат. Он умолял позвонить своим детям, чтобы они возвращались домой.

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Даже вода не помогала

На записи первым прослезился Фоменко Александр. Как раз он и просил "отозвать" детей из Украины. Также умолял выходить на митинги – для борьбы с режимом. Мол, это необходимо, чтобы их сыновья не совершали преступления против мирного населения.

И прошу прощения за причиненную боль, за потерянные семьи. За то, что некоторые больше своих матерей не увидят,
– сказал Фоменко и начал сильно плакать.

Он еще долго пытался вытереть слезы, однако только становилось хуже. Военный армии захватчиков даже пытался попить воду, но она не помогала.

Російські полонені розплакалися перед журналістами

Заплаканный Фоменко взял воду / Скриншот 24 канала

Второй списал все на Путина

А вот следующим подвергся приливу сентиментов Алексей Железняк. Он уроженец города Усть-Джегута и служил в военной полиции. Пленник сразу начал с извинений перед народом Украины. Однако говорил гораздо конкретнее, чем его коллега.

Извиняюсь, что наши войска сюда зашли, как агрессоры, как оккупанты. Что Путин дал такой приказ – без объявления войны зашел и начал бомбить мирных жителей. Сносил целые города,
– сказал военный.

Російські полонені розплакалися перед журналістами

Пленный Железняк решил закрыть лицо / Скриншот 24 канала

Также он добавил, что российские солдаты в Крыму пугали 15 годами тюрьмы за отказ воевать. Вероятно, именно так он решил объяснить убийства сотен невинных людей с детьми, а также другой террор россиян.

Важно – Часть того, что сделали оккупанты: смотрите видео