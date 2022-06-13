С унылым хлебалом они теперь на пейзажах Таллинна, Риги или Вильнюса рассказывают, как им было трудно бороться в России против Путина. А потому – давайте здесь, откроем очередное радио-газету-ТГ-ютуб-канал, чтобы противостоять кровавому режиму Путина.

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Музей заброшенных секретов

Дорогая Балтика, если ты не хочешь снова стать "Прибалтикой", то гони в шею любой российский медийный проект, какой бы "медузой" или "дождем" оно ни было.

Или либеральное разогнанное "Эхо-Москвы" переехало в Ютуб, где пытается получить былую популярность.

Удивительным образом такой раскрученный проект без федеральной теневой поддержки не показывает облачных показателей в Ютубе.

Но "эховцев" все равно используют как раскрученных персонажей. Латынина, Быков, Шендерович, Невзоров – все это говорящие головы из эфиров "Эха".

Немногие помнят, что когда-то делал Невзоров или Шендерович, но благодаря российским либералам наши подсели на этих никчемных опион-мейкеров. Малоросам хочется слышать кого-то из Москвы, даже если оно глупое и "конченое".

"Веник" на гастролях

Но есть там и хитрое. Главный редактор "Эха" "Веник" готовится к турне по Европе, чтобы брать интервью у местных политиков. Задаст свои вопросы европейцам, это переведут на русский, далее через "латитиных-арестовичей" это разгонят наши. И понеслось...