Как следствие продолжает разрушаться все, что есть в городе – от домов до больниц. Об этом сообщили в местной ячейке полка "Азов".

При этом "Город обороняется": в Минобороны заверили, что Мариуполь оккупантам не отдадут

Также не прекращаются обстрелы

Данные разведки Пентагона свидетельствуют, что российская авиация ежедневно совершает примерно 200 авиационных вылетов на территорию Украины. Из них более 100 приходится именно на Мариуполь. Поэтому город постоянно бомбят.

В течение месяца каждый день. Самолеты попеременно летают над городом, сбрасывая бомбы. Кроме того, постоянные атаки с артиллерии, танков, систем залпового огня. Корабли обстреливают Мариуполь! Только представьте, сколько смертей приносит каждый вражеский удар,

– написали бойцы "Азова".

Они добавили, что Мариуполь является городом, наиболее нуждающимся в системах ПВО. Однако отметили, что, прежде всего, это для прекращения геноцида местных жителей.

Ведь основная задача украинских защитников города – защита граждан. Однако сейчас это практически невозможно, потому что именно их и днем, и ночью продолжают бомбить.

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