Самопровозглашенный президент не переживает за жизнь своих людей. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, отметив, что для Владимира Путина важна верность и лояльность Лукашенко.
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Что происходит между Путиным и Лукашенко
По словам Яковенко, взаимоотношения Путина и Лукашенко сейчас не в лучшем положении. Самопровозглашенный президент уже пытается создать определенную зону маневра между Россией и Китаем. Совместные учения белорусских и китайских военных тому подтверждение.
Поэтому он (Лукашенко – 24 Канал) избегает тотальной зависимости от своего более могущественного соседа,
– отметил российский оппозиционный журналист.
Дроны и территории Беларуси из России для Лукашенко, по мнению Яковенко, является мелочью. Ему, так же как и Путину, все равно на граждан своей страны. Им важны только они сами и их власть. Не стоит считать, что эти события можно использовать как аргументы для межличностного конфликта.
Это не произойдет. Я думаю, что пока это все терпимо,
– отметил российский оппозиционный журналист.
Отношения между Лукашенко и Путиным зависят от того, насколько самопровозглашенный президент будет поддерживать российского диктатора, демонстрировать свою лояльность и участвовать в провокациях.
Пока Лукашенко эти обязанности союзника выполняет,
– добавил Яковенко.