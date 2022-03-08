Руководство операции Объединенных сил опубликовало видео уничтожения танка и БТР противника.

Достойно внимания Эту ночь переживут не все из вас: бойцы ССО передали привет российским оккупантам

Сделали это бойцы 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского

"Российские солдаты могут вернуться в части, а могут частями. Это уже их лингвистический выбор", – пошутили по этому поводу бойцы.

Видео уничтожения танка и БТР противника

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