Журналист Илья Косыгин обратил внимание, как он отметил, на "масштаб пи***ца". Он отметил, что похоронили 4 подполковников-спецназовцев.

Кстати Из сводного отряда гвардейского ударного полка оккупантов остался жив 1 военный

Косыгин задумался, а сколько же тогда младших офицеров погибло.

У нас только за 30 лет существования владимирского СОБР вообще не было потерь личного состава. А вчера за один день похоронили его руководство,

– добавил журналист.

Отметим, что наши защитники уже ликвидировали около 15 тысяч русских орков. Эти цифры будут только расти.

В Украине уничтожили почти 15 тысяч оккупантов: