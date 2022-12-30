Впрочем, это приводит лишь к временному решению проблемы, ведь порождает инфляцию. Такой способ удержать экономику на плаву приведет лишь к более серьезному коллапсу.

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При этом в Москве полностью понимают последствия своих действий, однако отказаться от них не могут, ведь единственной задачей чиновников является не спасение экономики, а отсрочка ее смерти.

Все банковские вклады могут превратиться в мусор

Известный экономист и дипломат Андерс Ослунд в своем твиттере изложил документ за подписью главы российского Центробанка Эльвиры Набиуллиной. В письме она просит своего подчиненного – руководителя одного из департаментов банка "Россия" разработать методику принудительного изъятия депозитов у населения.

Мол, все средства, которые россияне принесли в банки, нужно будет конвертировать в военные облигации. Таким образом правительство сможет одномоментно получить доступ к миллиардам рублей, которые можно будет инвестировать в войну. Вместо этого все вкладчики российских финансовых учреждений станут держателями ничтожных бумаг, которые вряд ли будет невозможно конвертировать назад.

Под твиттом Ослунда сразу же началась дискуссия, является ли этот документ фейковым. Впрочем, усомнились в реальности письма только те специалисты, которые так или иначе связаны с Россией. Отрицали возможность использования путинской властью такого подхода в большинстве своем российские профильные журналисты и "либеральные" дипломаты, переехавшие из диктаторской страны в Европу.



Александра Прокопенко – эксрепортер, писавшая о российской экономике, а Илья Матвеев – беглый политолог / Скриншот из Твиттера

Усомнился в реалистичности документа также научный сотрудник Германского института проблем международной безопасности Янис Клюге, отметивший, что российский Центробанк может просто печатать рубли, а минфин способен покрывать дефицит за счет резервных фондов.

Впрочем, Ослунд парировал это тем, что совсем не зря в соцсетях россияне разгоняют призывы побыстрее снять все наличные с банковских счетов, а ни один российский чиновник никак не комментирует подобные панические настроения.



Дискуссия между Ослундом и Клюге / Скриншот из Твиттера

Кроме того, известный экономист и писатель отметил, что российский Центробанк из-за санкций может испытывать нехватку бумаги и чернил для бесконечной печати средств. Так что, вероятно, у руководства Московии не остается никаких вариантов для тушения экономического пожара.

Ситуация безысходна

Появление в сети документа, свидетельствующего о намерениях российской верхушки в очередной раз и никак не скрываясь ограбить собственный народ, никто из кремлевских чиновников не прокомментировал. Впрочем, даже если письмо окажется фейком, а россиянам не будут заменять их деньги на какие-то гарантии от государства, в 2023 путинской банде придется вообще не скрытно лезть в карманы своего населения. Ведь резервные фонды начнут заканчиваться, а поток нефтеденег снизится до критического минимума.

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Если же Ослунд прав, а в Центробанке действительно наконец-то решились на такой шаг, каждый вкладчик российских финансовых учреждений получит вместо своих денег ценные бумаги, которые никак нельзя будет обменять на рубли по меньшей мере до погашения облигации. Впрочем, сможет ли Россия придерживаться предоставленных своему населению гарантий, вопрос риторический. Ведь юридически и фактически государство уже давно стало банкротом, а его ценные бумаги стоят примерно как дырка от бублика.

К тому же после начала полномасштабной войны Путин и компания несколько раз нарушали существующий социальный договор – объявляли "частичную" мобилизацию, обещали не допустить экономических провалов, а также регулярно уклонялись от выплат семьям погибших оккупантов.

Перечислить же количество схем, с помощью которых кремлевские чиновники воровали у собственного народа деньги, вообще невозможно. Так что в моменты, когда без денег населения режим не сможет существовать, бункерный дед совершенно точно экспроприирует у людей абсолютно все, что пожелает.