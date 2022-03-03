По его словам, российские власти ускоренно приближаются к скамье подсудимых Гаагского трибунала. С каждым выстрелом и приказом эта скамья удлиняется, а сроки наказания увеличиваются.

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Он добавил, что это беспрецедентное событие для мировой истории, ведь данные по преступлениям РФ передали в МУС сразу 39 стран.

"Трагической иллюстрацией будущего процесса "Украина против России" будет служить собор Успения Пресвятой Богородицы в Харькове, который выстоял во время Второй мировой войны, но в который в 2022 году попал российский снаряд. И Бабий Яр, подвергшийся удару российскими ракетами. Таких трагических иллюстраций в томах обвинений, к сожалению, будет не одна страница". – сообщил Данилов.

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Сообщение Алексея Данилова:

Вторая хорошая новость – российские власти ускоренно приближаются к скамье подсудимых Гаагского трибунала. С каждым выстрелом и приказом эта скамья удлиняется, а сроки наказания увеличиваются. Беспрецедентное событие для мировой истории, когда данные по преступлениям РФ передали в МУС сразу 39 стран. Трагической иллюстрацией будущего процесса "Украина против России" будет служить собор Успения Пресвятой Богородицы в Харькове, который выстоял во время Второй мировой войны, но в который в 2022 году попал российский снаряд, и Бабий Яр, подвергшийся удару российскими ракетами. И таких трагических иллюстраций в томах обвинений, к сожалению, будет не одна страница.