Об этом 24 Каналу рассказал руководитель пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш. Оккупанты записывают соответствующие видео, где рассказывают, что на самом деле происходит в их так называемой армии.

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Российские военные жалуются, что им не оказывается надлежащая медицинская помощь, не происходит своевременная эвакуация раненых, отсутствуют ротации. Поэтому те, кому удается вырваться в отпуск, стараются любым способом не вернуться на фронт.

"Известен случай, когда российский военный в ОАЭ пришел в посольство США и просто сдался. Сейчас такие случаи учащаются. Мы рекомендуем оккупантам делать то же самое. Это неплохой выбор остаться живым и не быть военным преступником", – отметил военный.

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Илья Евлаш добавил, что за минувшие сутки (3 октября) на Бахмутском направлении 4 оккупантов сдались в плен. Они понимают, что в случае отступления их убьют или жестоко накажут бойцы российского подразделения "Ахмат".

"Мы придерживаемся всех норм международного права, Женевской конвенции, обращаемся с пленными как цивилизованная европейская страна, поэтому есть и проекты "Хочу жить". Конечно, сейчас мы отслеживаем пока не массовую сдачу в плен, но на некотором уровне у противника остается на низком уровне морально-психологическое состояние. Это я о направлении Лимана и Бахмута", – добавил он.

Отметим, что "Хочу жить" – государственный проект, который существует уже год. Его создали специально для военных армии России и Беларуси. Через него можно добровольно сдаться в плен Украины. Можно подать заявку в чат-бот или позвонить по телефону – +38 044 350 89 17 и 688, или написать в телеграмм или вотсап – +38 095 688 68 88, +38 093 688 68 88, +38 097.

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