Россияне пытались прорваться в Константиновку: украинские бойцы горячо встретили врага
- Россияне пытались прорваться в Константиновку под прикрытием тумана, но украинские разведчики сорвали их планы.
- Оккупанты понесли значительные потери в живой силе и технике, часть групп отступила, а остальные остались в полях.
Российские военные пытаются продвигаться вглубь Украины. На Константиновском направлении они решили воспользоваться густым туманом.
Под его прикрытием пытались прорваться в саму Константиновку и окрестности. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода.
Как россияне хотели продвинуться в Константиновке?
По данным бригады, оккупанты стянули немало личного состава, надеясь на неожиданность. Однако украинские разведчики сорвали их планы. Защитники вовремя засекли движение вражеских групп, а бойцы бригады встретили их горячо.
Силы обороны уничтожили россиян в районе Константиновки: видео 28 ОМБр
Туман стал ловушкой для самих россиян – они не видели, откуда прилетает, а мы работали четко и прицельно. В результате оккупанты получили мощный отпор,
– рассказали военные.
Они также добавили, что потери личного состава вражеской армии весьма значительны. Часть групп отступила, остальные остались в полях. Кроме этого, также есть потери в технике.
Какая ситуация в Константиновке: коротко о главном
В Донецкой области, в частности в районе Константиновки, увеличилась так называемая "кил-зона" – территория, которая контролируется огнем. Поэтому линия боевого столкновения становится достаточно размытой. Как рассказала в эфире 24 Канала логист 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Ангелина Безотосная "Фрея", опасность начинается уже значительно ближе. Теперь это окрестности Дружковки.
Она также отметила, что враг активно обстреливает населенные пункты в агломерации Константиновка – Дружковка – Краматорск – Славянск. Оккупанты хотят стереть города с лица земли, поэтому делают все, чтобы их разрушить.
Заметим, что Россия воюет не только против военных, но и против мирных жителей. Ранее оккупанты атаковали беспилотником автомобиль волонтеров и журналистов возле Константиновки. К счастью, обошлось без погибших.