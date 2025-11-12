Росіяни намагалися прорватися у Костянтинівку: українські бійці гаряче зустріли ворога

Російські військові намагаються просуватися вглиб України. На Костянтинівському напрямку вони вирішили скористатися густим туманом.

Під його прикриттям намагалися прорватися в саму Костянтинівку та околиці. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу.

Як росіяни хотіли просунутися в Костянтинівці?

За даними бригади, окупанти стягнули чимало особового складу, сподіваючись на несподіванку. Однак українські розвідники зірвали їхні плани. Захисники вчасно засікли рух ворожих груп, а бійці бригади зустріли їх гаряче.

Сили оборони знищили росіян в районі Костянтинівки: відео 28 ОМБр

Туман став пасткою для самих росіян – вони не бачили, звідки прилітає, а ми працювали чітко й прицільно. В результаті окупанти отримали потужну відсіч,

– розповіли військові.

Вони також додали, що втрати особового складу ворожої армії досить значні. Частина груп відступила, решта залишилася в полях. Окрім цього, також є втрати в техніці.

Яка ситуація у Костянтинівці: коротко про головне