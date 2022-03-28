Войска государства-агрессора снова атаковали Ровненщину. Об этом в сети сообщил глава областной военной администрации Виталий Коваль.

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Захватчики обстреляли нефтебазу в Ровненской области

Глава ОВА отметил, что враг вечером 28 марта нанес ракетный удар по Ровненской области.

Это снова нефтебаза,

– уточнил Коваль.

Он добавил, что на место выехали сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, а также химическая лаборатория.

Коваль напомнил, что в Ровненской области по состоянию на 21:20 все еще продолжается воздушная тревога. Поэтому всем нужно находиться в укрытиях.

Коваль об атаке на Ровненскую область: смотрите видео

Атака на нефтебазу в Дубно: что известно

Российские военные 26 марта нанесли ракетные удары по нефтебазе в Дубно Ровненской области. В результате ударов оккупантов обошлось без жертвы. Однако нефтебаза уничтожена до основания.

Обратите внимание – оккупанты потратили 340 миллионов долларов на ракеты: смотрите видео