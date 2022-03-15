Об этом сообщил 15 марта председатель Луганской областной администрации Сергей Гайдай. По его словам, из-за артобстрела вдребезги разбито акушерско-гинекологическое отделение больницы в Рубежном.
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"Теперь в Луганской области стало меньше на один родильный стационар", – написал Гайдай.
Рубежное 15 марта / Фото Сергея Гайдая
Больница в Рубежном / Фото Сергея Гайдая
Роды были в подвале
Гайдай рассказал, что последние роды в больнице состоялись 11 марта в 23.23. Однако они из-за мощного обстрела прошли в подвале.
Родилась красивая и здоровая девочка Василиска, которая вместе с мамой так все время и находилась под присмотром медицинских работников в подвальном помещении. Ведь поднимать их было уже некуда,
– сказал Гайдай.
Председатель ОВА отметил, что еще одну беременную женщину, которая находилась под наблюдением врачей, эвакуировали в ближайший роддом Бахмуте.
Последствия артобстрела / Фото Сергея Гайдая
Роддом разрушили дотла / Фото Сергея Гайдая
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