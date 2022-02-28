Местные жители сообщают, что десятки домов повреждены, некоторые даже разрушены до основания.

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Служба ГСЧС уже выехала на спасение жителей. Некоторые из них могли оказаться под завалами.

Полный текст сообщения:

Только что российские войска обстреляли из Градов пригородные села Чернигова. Больше всего пострадало село Киенка, что за несколько километров от Чернигова. И соседнее село Павловка.

Местные жители сообщают о значительных разрушениях десятков домов.

Некоторые дома полностью уничтожены. Под завалами могут быть люди.

Служба ГСЧС уже выехала для спасения.

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