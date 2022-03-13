Главный подарок – новенький танк Т-80

10-я отдельная горно-штурмовая бригада опубликовала фотографии техники, которую отобрали у орды. Военные смогли пополнить свою коллекцию 13-го марта.

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Воинское соединение радуется, что "получило" от орды новенький танк Т-80. "Эдельвейсы" успели назвать танк Т-80 – главным подарком оккупантов.

Впрочем, украинские военные захватили еще несколько танков российских орков.

Российские войска "передали" технику украинским "Эдельвейсам" / Фото военных

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