Об этом рассказал Виталий Бунечко – глава Житомирской военной администрации. Он проинформировал о вреде, который агрессор нанес объектам критической, военной и социальной инфраструктуры в области.

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Он отметил, что так называемая "военная спецоперация" России в Житомире выглядит очень странно. Россияне уничтожают не только военные объекты, но и гражданскую инфраструктуру.

Кроме того, вечером произошел авиационный удар по двум объектам – по Озерному и бронетанковому заводу,

– отметил он.

К сожалению, во время этого ранили два человека. Впрочем, жертв нет.

Также за ночь на 5 марта агрессор ударом ракеты уничтожил 25 лицей.

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