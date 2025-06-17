Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

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Как изменилась линия фронта

Поздно вечером в понедельник, 16 июня, аналитики DeepState обновили карту боевых действий. Согласно их данным, российские войска продвинулись в Донецкой и Сумской областях.

Враг продвинулся возле Яблоновки, Гродовки, Комара, в Запорожье и Федоровке,

– говорится в сообщении.

Вражеская армия имела успех вблизи Яблоновки на Сумщине: смотрите на карте

Россияне продвинулись возле Гродовки в Донецкой области: показываем на карте

Оккупанты продвигаются вблизи Комара: смотрите на карте

Враг продвинулся в селе Запорожье в Донецкой области: показываем на карте

Российские войска имели успех в Федоровке в Донецкой области: смотрите на карте

К слову, ранее в DeepState также рассказали о строительстве оборонительных сооружений на границе Днепропетровской и Донецкой областей.

Аналитики отметили, что эффективность продемонстрировали, в первую очередь, инженерные заграждения, которые позволяют задержать врага и осуществлять поражение по нему в процессе преодоления таких заграждений.