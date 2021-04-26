Россия продолжает отработку стратегического развертывания – думаю, ни у кого нет сомнений, кроме группы чудаков на Банковой, что это очередная откровенная угроза Украине.

И это не менее серьезно, чем переброска войск с востока РФ. Кадровые части постоянной готовности можно снова и очень быстро перебросить на позиции, близкие к Украине, а вот масштабные военные сборы запасных – это даже более высокий уровень угрозы.

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Российская армия, как я уже не раз писал, имеет относительно небольшую группировку наземных боевых войск – до 130 тысяч военнослужащих. А вот призыв запасных обеспечивает развертывание второго эшелона для большой войны.

Это отнюдь не значит, что они сейчас пойдут в большое наступление. Россия продолжает давление и отработку мобилизационных задач, чтобы в нужный момент быть готовой атаковать.

Большая мобилизация вполне может стать прикрытием небольшой боевой операции, или серии таких боевых операций на фронте на Донбассе.

Вот в этом угроза.

Вот ради чего Путин проводит маневры различного уровня. Война остается главным инструментом российской повестки в отношениях с Украиной.

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И никакого мира на горизонте нет.

К войне надо готовиться, а у нас ничего подобного российским маневрам не делается, к большому сожалению, врага в ОП, видимо, собираются бить пресс-релизами..